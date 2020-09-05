«عندما كنت صغيرا، كنا نسكن بقرب جامع السلطان حسن، وكان الترام الذى يمر فى الشارع الكبير ــ عندما يدور بجوار الجامع ــ يصدر صوتا عظيما. وكان سائق الترام عندى أعظم وأهم رجل فى العالم، لأنه يقود هذا الوحش العملاق المهيب، وظللت أتمنى أن أصبح سائق ترام عندما أكبر. وكبرت ولكنى لم أتمكن من أن أكون سائق ترام، بل ولم أستطع حتى أن أتعلم قيادة السيارات، لكنى تعلمت الرسم، وأصبحت مجرد رسام».

كلمات الفنان محيى الدين اللباد، الرسام المصرى والفنان التشكيلى، أحد رموز الفن وتصميم الأغلفة، ليس فى مصر فقط بل فى العالم العربى، والذى رحل عن عالمنا فى مثل هذه الأيام قبل 10 أعوام.

«صانع الكتب»، وهو اللقب الذى كان يحبه ويقول عنه إنه «أمنيته وحلمه الكبير»، ولد فى عام 1940 بالقاهرة، ونبغ فى الرسم، واحترف رسم الكاريكاتير فى المرحلة الثانوية، وبعد تخرجه فى كلية الفنون الجميلة بالقاهرة، عمل رساما للكاريكاتير فى مجلتى «روزاليوسف» و«صباح الخير» ونشرت رسوماته فى كبرى الصحف والمجلات، وعمل مؤلفا لكتب الأطفال فى مؤسسة «دار المعارف»، كما شارك فى تأسيس عدد من المجلات المتخصصة، وأصبح مديرا فنيا لمجلة «سمير»، كما شارك فى تأسيس عدد من دور النشر ومنها دار«الفتى العربى» عام 1974.

عبر سنوات حياته وبمجموعة من الكتب المختلفة شكلا وموضوعا كـ«كشكول الرسام، لغة بدون كلمات، حكايات الخطاطين، حكاية الكتاب، أصل الحكاية، مائة رسم وأكتر»، وغيرها سعى «اللباد» لتعلم الناس الفن البصرى وتكوين جبهة من الرأى العام معادية للقبح والعشوائيات البصرية وما يجرح الأعين ويسىء إلى الأفئدة، فأسس أكاديمية غير تقليدية فصولها كانت من ورق الصحف والمجلات والكتب، وتلاميذها كانوا من آلاف المريدين والمحبين للفن على اختلاف أعمارهم ومستواهم الفكرى والتعليمى.

أصالة وتفرد أعمال «اللباد» جاءت من أصالة وتفرد بيئتها، فهو الفنان الذى سعى طوال مسيرته إلى خلق محتوى عربى يناسب وينسجم مع الطفل العربى وهويته وتغنيه عن «حكايات الخواجات» كما كان يسميها، فظهر هذا الحلم المشروع فى رسوماته بمجلة «سندباد» و«كروان» ثم فكرة دار نشر متخصصة فى كتب الأطفال وهى «الفتى العربى» وغيرها، فضلًا عن محاولاته الدائمة لتغيير شكل الكتاب المدرسى، واستبدال رسومه الركيكة بأخرى شيقة وألوان مبهجة وذوق يتربى عليه فيصبح أفضل.

من أهم ما قدمه صانع الكتب خلال مسيرته هو باب «نظر» والذى قدمه عبر صفحات مجلة صباح الخير تحت شعار«إن عشقنا فعذرنا. إن فى وجهنا نظر» من شعر بشارة الخورى وغناء موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب. كذلك نجاحه فى تقديم موضوعات عديدة وملاحظات مميزة من وعن الحياة اليومية منها: «الإعلانات والملابس والماركات وأنواع الخطوط العربية، والملصقات» وغيرها.

بإبداعه الأصيل فى صناعة الكتاب، نال «اللباد» عددا من الجوائز المحلية والعربية والدولية، منها جائزة التفاحة الذهبية ببينالى براتسلافا 1989، وجائزة الأكتوجون الفرنسية 1994، كما تم تكريمه فى كثير من معارض كتب الأطفال، ونُشرت مؤلفاته وتُرجمت إلى عدة لغات كالإنجليزية، والإسبانية، الفرنسية والألمانية والهولندية وغيرها. كما شارك كعضو لجنة تحكيم فى عدد من المسابقات المحلية والدولية.

لم يغب الواقع العربى وسؤال الهوية فى مجمل أعماله ولعل أبرز مثال على ذلك ما رسمه لصفحات كتاب «البيت» تأليف القاص السورى زكريا تامر، وموضوعه عن القضية الفلسطينية وجاء فيه: «دجاجة لها بيت ــ بيت الدجاجة اسمه القن!. الأرنب له بيت ــ بيت الأرنب يقال له الجحر. الحصان له بيت ــ بيت يسمى الإسطبل. السمكة لها بيت ــ بيت السمكة فى البحار والأنهار. القط يحب التجوال فى الشوارع، لكنه يملك بيتا يحبه ويفخر به ــ العصفور له بيت ــ بيت العصفور يدعى العش. كل إنسان له بيت ــ البيت هو المكان الذى يمنح الإنسان الطمأنينة والسعادة. الفلسطينى لا بيت له. والخيام والبيوت التى يحيا فيها ليست بيوت الفلسطينى، أين بيت الفلسطينى؟!. بيت الفلسطينى فى فلسطين. الفلسطينى لا يحيا اليوم فى بيته. بيت الفلسطينى يحيا فيه عدو الفلسطينى. كيف يستعيد الفلسطينى بيته؟. بالسلاح وحده يستعيد الفلسطينى بيته. سيعود الفلسطينى إلى بيته. بيت الفلسطينى للفلسطينى».

ربما تبقى حياة محيى الدين اللباد، فى صورتها الأدق هو ما قاله الفنان حلمى التونى بعد رحيله: «كان أفضلنا وأطهرنا، لذلك مات قبلنا لأن الأكثر حساسية هو الذى يموت أولا، ففى السنوات العشر الأخيرة، كان يائسا وغاضبا، وأعتقد أنه راح ضحية حزنه وإحساسه بأنه غير قادر على تحقيق ما أنفق حياته فيه، لقد كان اللباد سابقا لعصره، كان يقدس إتقان العمل بينما كان يرى المجتمع من حوله لا يتمتع بأدنى قدر من الدقة أو الإتقان بل إنه مجتمع رافض للإتقان لذلك كانت معظم نشاطاته خارج مصر فى الفترة الأخيرة من نشر ومعارض، لأنه وجد التقدير هناك، كما حصل على جوائز من هولندا وفرنسا، بينما فى بلده الناس لا تعرفه».