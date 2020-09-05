هبوط أرضي بشارع الخوارزمي في كرموز بالإسكندرية

شهد شارع الخوارزمي بمنطقة كرموز غرب محافظة الإسكندرية، هبوطًا أرضيًا اليوم السبت؛ نتيجة كسر ماسورة مياه، وتوجهت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، والأجهزة المعنية في الساعات المتأخرة بموقع الهبوط الأرضي.

وعلى الفور، تم إخلاء العقارات المجاورة للهبوط الأرضي، وهي كلًا من العقاريين 33، 35 شارع المندرة، والعقار 36 شارع الشيخ الجارحي، وذلك لعرضهم على لجنة المنشآت الآيلة، كما تم قطع المرافق من كهرباء وغاز طبيعي ومياه.

وتم إصلاح الماسورة المكسورة بقطر 6 مللي، وتم وضع طبقه سن، وجاري أعمال إعادة الشيء لأصله بالشارع من خلال مديرية الطرق والنقل.