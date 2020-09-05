فنانة ميكب أب تصنع مشاهد مروعة باستخدام الأسنان

لم يعد يقتصر استخدام الماكياج من أجل غرض التجميل والتزين فحسب، وإنما باتت هناك العديد من التجارب التي تكشف عن نفسها يومًا بعد الآخر لصنع العديد من الأشكال أو حتى رسم الشخصيات باستخدام الميك أب، بعد أن بات فنا واسعا متعدد الاستخدامات.

واستخدمت الفنانة روليجور، التي تقطن بالمملكة المتحدة، الماكياج لصنع عددا من الأشكال المخيفة؛ إذ استعانت بالشمع والعلكة لصنع الفاونديشن الخاص بالوجه بدلًا من الكريم، ليعطيه تأثيرات خاصة.

وتصنع روليجور، إبداعاتها الفنية من خلال استخدام أسنان الأكريليك المزيفة في الشمع لإضفاء الحيوية عليها وإعطائها مظهرا حقيقيا، كما تقوم بطلاء الوجه باستخدام دما مزيفا ليجعله أكثر رعبًا.