توقيع الكشف الطبي على 250 طفلا بقافلة جامعة الإسكندرية

استمرت القافلة الطبية الخدمية المتكاملة لجامعة الإسكندرية اليوم السبت، في مباشرة أعمالها، حيث توجهت إلي منطقة براني لإجراء الفحوصات مع اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد والحرص على التعقيم المستمر كما تم إلقاء محاضره توعوية عن كيفية اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبلغ عدد الحالات حتى الآن التي تم الكشف عليها 250 حالة أطفال، و25 حالة باطنة و22 حالة جلدية و13 حالة نساء.

وعلى جانب آخر تستمر أعمال الفريق الخدمي بإعادة تأهيل المدارس ورفع مخلفات الترميم وتركيب الأسقف، إلى جانب توزيع اللحوم والملابس والأدوات المدرسية، وتوزيع 2 طن من المطهرات والمستحضرات الطبية لأكثر من 2600 أسرة ونشر، وتوزيع الملصقات الإرشادية الخاصة بالتعريف بفيروس كورونا المستجد، ومجموعة من الكتب الدينية تبرع من وزارة الأوقاف.