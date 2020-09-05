بنك التعمير والإسكان ساهم بنحو 15 مليون جنيه فى تطوير ودعم جامعة النيل الأهلية

مبادرات تطوير ودعم التعليم وتوفير فرص ومنح للطلاب من أهم أولويات البنك فى مجال المسئولية المجتمعية

ترتكز استراتيجية بنك التعمير والاسكان فى مجال المسئولية المجتمعية على مبادرات مستدامة للمساهمة فى برامج تنموية واجتماعية تخدم المجتمع مع توجيه اهتمامة الأكبر لمجالي الصحة، والتعليم.

وتماشيا مع هذه الاستراتجية التى تهدف ان يكون للبنك دور إيجابى وفعال فى تقديم الدعم خاصة لتطوير العملية التعليمية والمشاركة فى مبادرات تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية وتوفير جميع الإمكانيات المتاحة لرفع مستوى وقدرة الطلاب، جاءت الشراكة بين البنك وجامعة النيل الأهلية منذ عام 2016، كجزء من مساهمات البنك فى مجال دعم العملية التعليمية.

وبلغت مساهمات البنك فى تطوير ودعم جامعة النيل الأهلية نحو 15 مليون جنيه حتى الآن، حيث ساهم البنك فى أعمال البناء والتشطيبات وإنشاء المعامل، بالإضافة إلى شراء الأجهزة والمعدات لتجهيز المعامل.

يأتى ذلك إيمانا من البنك أن المساهمة فى التطوير والارتقاء بالتعليم من ركائز التنمية البشرية، ويساعد على خلق جيل جديد قادر على مواجهة تحديات المستقبل، وحرصا على استمرار مسيرة الجامعة فى توفير فرص التعلم للطلاب وحصولهم على مستوى تعليمى يضاهى ما تقدمه الجامعات العالمية الرائدة والعمل بمجالات البحث العلمى والتكنولوجى.

وبالإضافة إلى المنح التعليمية التى تمول بشكل كامل من بنك التعمير والإسكان لجامعة النيل الأهلية للعام الرابع عل التوالى، حيث يقوم البنك بتقديم منحة دراسية لطالب واحد فى مجال الهندسة، وهى المبادرة التى قد بدأها عام 2017، تستمر طوال مدة دراسته بالجامعة على ان يحصل الطالب على تقدير جيد على الأقل سنويا مع الالتزام الأخلاقى والقانونى كشرط أساسى لاستمرار المنحة.

وأكد حسن غانم رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان أن البنك يؤمن بأهمية الدور الذى تقوم به المؤسسات المالية والمصرفية فى نطاق المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة وضرورة المشاركة الفعالة مع مؤسسات المجتمع المدنى غير الهادفة للربح لتقديم الدعم الاجتماعى لأكبر عدد من المستفيدين.

أشار إلى أن البنك يولى اهتماما خاصا لقطاع التعليم، وخصص لهذا القطاع النصيب الأكبر من إسهاماته فى مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وذلك تماشيا مع عقيدة البنك بأن التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة وخلق جيل واع قادر على النهوض بمستقبل الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.