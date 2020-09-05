علق لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، على أزمة رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة، والتي انتهت بإعلان النجم الأرجنتيني بقائه في البلوجرانا الموسم المقبل.

وقال إنريكي تعليقًا على الأزمة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إسبانيا وأوكرانيا مساء غد الأحد في دوري الأمم الأوروبية: "إنها قضية حساسة لكني سأتحدث بصراحة الأندية فوق اللاعبين وفوق كل شيء".

وأضاف مدرب برشلونة السابق: "ميسي جعل برشلونة ينمو بشكل كبير، لكني كنت أرغب في التوصل إلى اتفاق ودي بين ميسي وبرشلونة".

وأضاف: " في اليوم الذي يغادر فيه ميسي، ستكون بمثابة عقوبة لبرشلونة، لكن الفريق سيواصل الفوز بالألقاب بدونه لأنه كان يفعل ذلك دائمًا".

وتابع مدرب برشلونة السابق: نادي برشلونة تأسس عام 1899 وهو أحد أفضل الأندية في العالم، سيستمر النادي في الفوز بالألقاب بدون ميسي، وسيظل ميسي رائعًا إذا انتهى به الأمر بالرحيل".

ميسي أعلن بقائه في برشلونة الموسم المقبل خلال حوار مع موقع «جول» مشيرًا إلى أن النادي لم يسمح له بالرحيل بأي شكل من الأشكال.

النجم الأرجنتيني هاجم جوزيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة مؤكدًا أنه لم يف بوعده معه وأن النادي لا يمتلك أي مشروع رياضي تحت قيادته.