 الكويت: شفاء 486 حالة مصابة بكورونا بإجمالي 79 ألفا و903 أشخاص - بوابة الشروق
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الكويت: شفاء 486 حالة مصابة بكورونا بإجمالي 79 ألفا و903 أشخاص

علم الكويت
علم الكويت
الكويت - أ ش أ:
نشر في: السبت 5 سبتمبر 2020 - 2:16 م | آخر تحديث: السبت 5 سبتمبر 2020 - 2:16 م

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت، شفاء 486 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 79 ألفا و903 حالات.

وأضاف وزير الصحة الكويتي -في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال486 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الجمعة، شفاء 626 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 79 ألفا و417 حالة.

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