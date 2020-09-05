بايدن: ترامب «لا يعبأ» بمعاناة أمريكا الاقتصادية بسبب جائحة «كورونا»

اتهم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن الرئيس دونالد ترامب بالعجز عن الشعور بالمعاناة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، بعد أن أظهرت بيانات اليوم الجمعة تباطؤ نمو الوظائف ومع اقتراب موعد الانتخابات خلال أقل من شهرين.

وقال بايدن خلال كلمة ألقاها في مقره بمدينة ولمنجتون في ولاية ديلاوير «الحقيقة المؤلمة هي أنه لدينا رئيس لا يرى ولا يشعر ولا يفهم.. إنه لا يعبأ. يعتقد أنه إذا كانت سوق الأسهم في حالة صعود، فعندئذ كل شيء على ما يرام».

ومع انطلاق كلتا الحملتين بأقصى قوة فيما قد يصبح واحدا من أكثر السباقات الرئاسية أهمية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، ذكرت وزارة العمل أن الوظائف خارج القطاع الزراعي زادت بمقدار 1.37 مليون وظيفة الشهر الماضي، أي أقل مما كانت عليه في يوليو تموز.

وسلط ترامب وزملاؤه الجمهوريون الضوء على انخفاض معدل البطالة في أغسطس آب إلى 8.4 في المئة كمؤشر على أن الاقتصاد يتحسن بعد الصدمة من عمليات الإغلاق نتيجة تفشي فيروس كورونا التي دمرت الأعمال الصغيرة من المطاعم إلى الصالات الرياضية وصالونات تصفيف الشعر.

ويبدو أن ترامب سيخوض انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني فيما لا يزال يعاني الاقتصاد من الشلل وفي الوقت الذي تحيط به تساؤلات جدية بشأن طريقة تعامله مع الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 186 ألف شخص في الولايات المتحدة.

ودعا بايدن، نائب الرئيس السابق والذي يتفوق على ترامب في استطلاعات الرأي، الرئيس لجمع قادة الكونجرس لاستئناف المفاوضات المتعلقة بحزمة إنقاذ اقتصادية نتيجة فيروس كورونا.

وقال «الخلاصة يا سيدي الرئيس.. قم بعملك. أترك ملعب الجولف الخاص بك وأخرج من مخبئك. ادع زعماء (الكونجرس) واجلسوا في البيت الأبيض. ابرم صفقة».

وتفجر جدل آخر حول ترامب أمس الخميس عندما ذكرت مجلة أتلانتيك أن الرئيس وصف العسكريين الأمريكيين الذين قتلوا ودفنوا في أوروبا بأنهم «خاسرون» ورفض زيارة مقبرة أمريكية خلال رحلة إلى فرنسا عام 2018 لأنه اعتقد أنها غير مهمة. ونفى ترامب بشدة هذا التقرير.

وقال بايدن إنه إن صح ذلك فسيكون ذلك أمرا «مشينا». وقال «هذا أمر مخز تماما. إنه وصمة عار».