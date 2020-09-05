صربيا وكوسوفو توقعان اتفاقا حول «التطبيع الاقتصادى» فى البيت الأبيض

وقّع الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش ورئيس الوزراء الكوسوفى عبدالله هوتى، أمس الأول، فى البيت الأبيض اتفاقا حول «التطبيع الاقتصادى» من شأنه المساهمة فى تسوية واحد من الملفات الشائكة للغاية فى أوروبا.

وكان الزعيمان قد اجتمعا منذ الخميس فى واشنطن بوساطة قادها مستشار الأمن القومى للرئيس دونالد ترامب، روبرت أوبراين، والموفد الأمريكى ريتشارد جرينيل.

واعتبر الرئيس الصربى أن ترامب «قام بعمل ممتاز» داعيا إياه إلى زيارة صربيا.

من جهته، هنأ رئيس كوسوفو هاشم تاجى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، ترامب مشيدا بـ«الصداقة الأبدية» بين بلاده والولايات المتحدة، علما بأنه اضطر إلى عدم المشاركة فى المفاوضات بعدما اتهمه القضاء الدولى فى يونيو الماضى بارتكاب جرائم حرب.

ووصف البيت الأبيض الاتفاق بأنه «تاريخى»، علما بأنه لا يشكل حلا للخلاف السياسى العميق بين البلدين فى منطقة البلقان.

وتزامن الاتفاق بين صربيا وكوسوفو مع إعلان الأولى قرارها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة بحلول يوليو المقبل، وموافقة الثانية على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.