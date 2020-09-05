 ترامب يشيد بقرار إنهاء التدريب على التنوع العرقي بالهيئات الاتحادية - بوابة الشروق
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ترامب يشيد بقرار إنهاء التدريب على التنوع العرقي بالهيئات الاتحادية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
د ب أ
نشر في: السبت 5 سبتمبر 2020 - 7:03 م | آخر تحديث: السبت 5 سبتمبر 2020 - 7:03 م

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقراره إنهاء التدريب على التنوع العرقي في الهيئات الاتحادية، ووصف مثل تلك البرامج التي تتعامل مع موضوعات مثل تفوق العرق الأبيض، بأنها "علّة" تحتاج إلى التشخيص السريع والقضاء عليها.

وأعلن مدير مكتب الإدارة والموازنة، أمس الجمعة، أن الهيئات الاتحادية ستتوقف عن تمويل مثل هذه "الدعاية المثيرة للانقسام وغير الأمريكية"، ووجهها بإلغاء جميع العقود المتعلقة بتلك الجلسات.

وجاءت تلك التحركات في وقت أظهرت فيه الكثير من أماكن العمل اهتمامًا مجددًا بمثل هذا التدريب على ضوء حركة "حياة السود مهمة" الاحتجاجية، التي تهدف إلى إلقاء الضوء على عدم المساواة العرقية في الولايات المتحدة.

ووصف ترامب الاحتجاجات على العنصرية بأنها "غير أمريكية"، وتعاملت فقط مع حالات فردية تتعلق بعنف الشرطة ضد السود.


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