«الزراعى المصرى» يضاعف محفظة المشروع القومى للبتلو إلى 2 مليار جنيه

قال علاء فاروق - رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى - بأن البنك يولى أهمية كبيرة للمشاركة فى جهود تنمية الثروة الحيوانية ورفع كفاءتها الإنتاجية وتمويل مشاريعها، خاصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى نشاط الثروة الحيوانية، تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية لتنفيذ سياسة الدولة التوسعية لتنمية وتطوير هذا القطاع الهام، ومن هذا المنطلق فقد ضاعفنا التمويل المتاح للمشروع القومى لبتلو بعد موافقة البنك المركزى المصرى. وبالتنسيق مع وزارة الزراعة ليصل حجم محفظة البنك الزراعى للمشروع القومى للبتلو إلى أكثر من 2 مليار جنيه.

وأضاف خلال الحفل الذى استضافه البنك الزراعى المصرى بحضور وزير الزراعة سيد القصير والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير لتوزيع أرباح مستفيدى محطات الإنتاج الحيوانى بمزارع وزارة الزراعة، والتى قام البنك الزراعى المصرى بتمويل المستفيدين بها وتولت مؤسسة مصر الخير إدارتها وتشغيلها: «إن الشباب المشارك فى هذا المشروع هم نموذج لملايين الشباب فى مصر الذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل ويبحثون عن فرص للعمل والإنتاج، وإننا فى البنك الزراعى المصرى أخذنا على عاتقنا أن تكون قضية تشغيل الشباب، والعمل مع جميع الجهات فى الدولة لخلق فرص عمل لهم وتمويل مشروعاتهم الصغيرة على رأس أولوياتنا، فإننا نجوب جميع محافظات مصر لطرح الأفكار واتخاذ الإجراءات الفورية التى تتيح التمويل للشباب لتنفيذ مشروعاتهم وتنمية أعمالهم، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة وشباب الخريجين وصغار المزارعين والمرأة الريفية. خاصة مع الدعم الكبير الذى يوفره البنك المركزى المصرى بقيادة المحافظ طارق عامر للشركات والمنشآت الصغيرة، من خلال مبادرة البنك المركزى التى يتم بموجبها منح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد 5% بسيطا متناقصا للمنشآت الصغيرة، بما فيها تلك العاملة فى المجال الزراعى والحيوانى وغيرها من المشاريع، والتى ساعدتنا أيضا على تيسير منح التمويل للمستفيدين بمشروع تطوير مزارع وزارة الزراعة للانتاج الحيوانى فى محافظات الغربية ودمياط وبنى سويف والبحيرة، والذى بلغ التمويل الذى أتاحه البنك الزراعى المصرى للمستفيدين به نحو 120 مليون جنيه لصالح 300 مستفيد».

وأوضح فاروق أن البنك الزراعى المصرى يعمل جاهدا لتحقيق رؤية الدولة للشمول المالى، لذلك فقد حرص البنك على إصدار كارت «ميزة» مسبوقة الدفع لجميع المستفيدين بهذا المشروع وتسلموا أرباحهم بعد إيداعها بالكروت الخاصة بهم.