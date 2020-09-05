الجيش اللبناني يلقي القبض على عناصر خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش

أعلن الجيش اللبناني، إلقاء القبض على عناصر خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش، مشيرا إلى أن التحقيقات أظهرت أن أفراد الخلية كانوا بصدد تنفيذ عمليات عدائية داخل الأراضي اللبنانية.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني -في بيان لها اليوم- أن جهاز مخابرات الجيش تمكن من ضبط عناصر الخلية الإرهابية، وأنه تبين أن تلك الخلية يتزعمها الإرهابي الهارب خالد التلاوي، والذي استُخدمت سيارته في عملية قتل 3 أشخاص قبل نحو أسبوعين بمنطقة (كفتون) شمالي البلاد.

وأضاف البيان أن "استئصال الخلية" يأتي في إطار العمليات الاستباقية والمتابعة الدائمة للتنظيمات والخلايا الإرهابية المرتبطة بها، موضحا أنه جرى إلقاء القبض على عناصر الخلية الإرهابية في سلسلة عمليات أمنية في منطقتي الشمال والبقاع في تواريخ مختلفة، وتبين أنهم تلقوا تدريبات عسكرية وجمعوا أسلحة وذخائر حربية تم ضبطها، ونفذوا سرقات عدة بهدف تمويل نشاطات الخلية.