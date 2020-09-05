روسيا تُسجل 5205 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، تسجيل 5205 إصابات جديدة بالفيروس في عموم روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى مليون و20 ألفا و310 إصابات.

وأفاد بيان للمركز الروسي، اليوم السبت، بتسجيل الإصابات الجديدة في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى أن غالبية هذه الإصابات سُجلت في العاصمة الروسية موسكو بواقع 671 حالة.

وأضاف البيان أن 5379 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى 838 ألفا و126 شخصا، وأوضح أنه تم تسجيل 110 وفيات جديدة بالفيروس التاجي أمس، ليبلغ إجمالي الوفيات 17759 شخصا.