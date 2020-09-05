البابا بنديكت يحقق الرقم القياسي في العمر بين كل من تولى البابوية في الكنيسة الكاثوليكية

وكان البابا السابق بنديكت السادس عشر استقال منذ فترة طويلة من منصب البابوية، إلا أن من حقه أن يسعد بتحقيق رقم قياسي بين أصحاب الكرسي البابوي برغم ذلك: فالبابا الألماني الجنسية الذي يحمل في الحقيقة اسم يوسف راتسينجر يعد بأعوامه الثلاثة والتسعين وأربعة أشهر وعدة أيام أكبر البابوات عمرا في أروقة الكنيسة الكاثوليكية.

بهذا يتجاوز بنديكت البابا ليو الثالث عشر (الذي عاش بين الثاني من آذار/مارس 1810 و العشرين من تموز / يوليو عام 1903) ، بحسب ما يقوله خبراء البابوية.

وأكد جورج جانسفاين السكرتير الشخص لبنديكت لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) مساء اليوم الجمعة أن الرقم القياسي تم تجاوزه فعلا.

كانت الإذاعة البافارية ذكرت من قبل أن بنديكت "أكبر شخص عمرا ممن تولوا منصب البابوية"، غير أنه بعد استقالته الطوعية عام 2013 يمكن الجدل بشأن عقد المقارنات بين عمر شخصيات البابا عموما.

ولد بنديكت وهو فى ولاية بافاريا في 16 نيسان/أبريل 1927 في بلدة "ماركتل أم إن" البافارية، وما يزال يعيش في الفاتيكان – بالقرب تماما من خلفه البابا فرنسيس (البالغ حاليا 83 عاما).