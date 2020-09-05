 نائب الرئيس النيجيري يدعو إلى إتاحة منصفة للقاح كورونا بأسعار معقولة فور اعتماده - بوابة الشروق
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نائب الرئيس النيجيري يدعو إلى إتاحة منصفة للقاح كورونا بأسعار معقولة فور اعتماده

واشنطن - د ب أ
نشر في: السبت 5 سبتمبر 2020 - 11:03 م | آخر تحديث: السبت 5 سبتمبر 2020 - 11:03 م

قال نائب الرئيس النيجيري، يمي أوسينباجو، إنه يتعين على أوروبا العمل مع الدول الأفريقية لضمان الإتاحة العادلة والمنصفة للقاح كورونا بأسعار معقولة، فور اعتماده.

وحث أوسينباجو خلال كلمته في منتدى أوروبي أفريقي مشترك، الاتحاد الأوروبي على دعم جماعة "جافي" غير الربحية، وهي تحالف من أجل اللقاح، لمساعدة الدول النامية على الحصول على اللقاحات في نفس الوقت الذي تحصل فيه بقية دول العالم عليه، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وذكر أوسينباجو في بيان من مكتبه اليوم السبت: "لقد رأينا خلال ذروة جائحة كوفيد 19 في الدول الأكثر ثراء بالعالم أن طلبات معدات الاختبار والكواشف، من جانب الدول الأفريقية كانت صغيرة للغاية وكان هناك ميل لتجاهلها".

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