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واصل لاعبا التنس البلجيكي ديفيد جوفين والإسباني بابلو كارينو بوستا تقدمهما في بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) بفوز كل منهما في مباراته مساء الجمعة بالدور الثالث للبطولة وتأهله لدور الستة عشر.

وتأهل جوفين المصنف السابع للبطولة للدور الرابع بالفوز على الكرواتي فيليب كراينوفيتش المصنف 26 للبطولة 6 / 1 و7 / 6 (7 / 5) و6 / 4 .

ويلتقي جوفين في الدور الرابع مع الكندي دينيس شابوفالوف المصنف الثاني عشر للبطولة والذي اجتاز مباراة ماراثونية صعبة في الدور الثالث وتغلب فيها على الأمريكي تايلور فريتز المصنف التاسع عشر للبطولة 3 / 6 و6 / 3 و4 / 6 و7 / 6 (7 / 5) و6 / 2 .

كما شق الإسباني بوستا المصنف العشرون للبطولة طريقه إلى الدور الرابع بالفوز على الليتواني ريكارديس بيرانكيس 6 / 4 و6 / 3 و6 / 2 .

وأنهى الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا مغامرة البريطاني كاميرون نوري وتغلب عليه 7 / 6 (7 / 2) و4 / 6 و6 / 2 و6 / 1 .

كما تأهل الأسترالي جوردان طومسون للدور الرابع بالفوز على ميخائيل كوكوشكين لاعب كازاخستان 7 / 5 و6 / 4 و6 / 1 .