مزارعو بنين يساندون إعادة انتخاب الرئيس مع ارتفاع إنتاج القطن

قالت جماعة وطنية من مزارعي القطن في بنين، إنها ستدعم الرئيس باتريس تالون إذا سعى لإعادة انتخابه في عام 2021، وذلك مع زيادة إنتاج البلاد من القطن بأكثر من الضعف في أربع سنوات.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، بأن بنين أصبحت العام الماضي أكبر دولة منتجة للقطن في غرب إفريقيا، متجاوزة مالي وبوركينا فاسو، وأنتجت 714 ألفًا و630 طنًا في موسم 2019-2020، مقارنة بـ299 ألفًا و218 طنًا في 2015 - 2016، عندما تولى تالون منصبه لأول مرة.

والقطن هو أكبر محصول تصديري في البلاد.

وقال بادو جاني تامو، رئيس الاتحاد الوطني لمنتجي القطن، "لقد حققنا إنتاجًا لم نشهده من قبل في تاريخ هذا القطاع".