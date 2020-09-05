الكينية جيبشيرشير تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق نصف ماراثون للسيدات

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سجلت الكينية بيريس جيبشيرشير رقما قياسيا عالميا جديدا في سباق نصف ماراثون للسيدات اليوم السبت في براج.

وقطعت العداءة الكينية صاحب الـ26 عامًا السباق البالغ طوله 1ر21 كم في ساعة واحدة وخمس دقائق و34 ثانية لتحطم الرقم القياسي السابق بفارق 37 ثانية.

وحطمت جيبشيرشير الرقم القياسي السابق لسباق النصف ماراثون للسيدات والمسجل باسم الاثيوبية نيتسانيت جوديتا في بطولة العالم عام 2018.

وقالت جيبشيرشير التي فازت بلقب بطولة العالم للنصف ماراثون في عام 2016 "كنت أفكر في قطع السباق في ساعة واحدة وأربع دقائق و50 ثانية ربما، لكني سعيدة للغاية".

وأضافت "أخر خمسة كيلومترات كانت صعبة حقا، خطتي كانت تعتمد على الركض بشكل جيد، لأنني أعددت نفسي بشكل جيد".

ونجح البريطاني مو فرح أمس الجمعة في تحطيم الرقم القياسي العالمي في سباق الساعة الواحدة للرجال في اللقاء الماسي لألعاب القوى في بروكسل، في الوقت الذي حطمت فيه الهولندية سيفان حسن الرقم القياسي العالمي لسباق الساعة الواحدة للسيدات.

وركض فرح مسافة 21 الف و330 مترا في خلال الساعة ليحطم الرقم القياسي السابق المسجل باسم هايلي جابرسيلاسي في 2007 بمسافة إجمالية 21 الف و285 مترا.

أما حسن فقطعت مسافة 18 الف و930 مترا في خلال الساعة لتحطم الرقم القياسي السابق المسجل باسم ديري تون في 2008 بمسافة إجمالية 18 الف و517