أحمد موسى يناشد محافظ البنك المركزي إطلاق مبادرة لمساعدة غير القادرين على دفع جدية التصالح

ناشد الإعلامي أحمد موسى، طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إطلاق مبادرة لمساعدة غير القادرين على مخالفات البناء.

وأضاف «موسى» أثناء تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم السبت، أنه يطلب مساعدة غير القادرين على دفع الـ25% جدية التصالح، نظرًا لأنها نسبة قانونية، معقبًا: «هناك أناس مطلوب منهم ما يقرب من 100 ألف ولا يملكون منهم 1000 واحد».

واستطرد: «لابد أن أقول كلام واضح لأنني أخاف على بلدي العظيمة وشعب مصر»، مضيفًا أنه يحتول توصيل صوت المواطنين الموجودين في جميع ربوع مصر.

وأوضح أن هناك البعض لديهم رغبة في تنفيذ القانون، لكن ليس لديهم مبالغ جدية التصالح، متسائلًا: «ماذا يفعل الناس؟».