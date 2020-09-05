وفاة رسام الكارتون الألماني أولي شتاين عن 73 عاما

توفي رسام الكارتون الألماني أولي شتاين، المعروف في جميع أنحاء العالم برسومه المتحركة التي تصور مجموعة من الحيوانات، عن عمر ناهز 73 عاما، حسبما أعلنت مؤسسته الخيرية، أمس الجمعة.

وقالت كاتيا زايفرت، رئيسة مؤسسة أولي شتاين للحيوانات المعوزة للرعاية، إن رسام الكارتون توفي الأسبوع الماضي في منزله بالقرب من مدينة هانوفر بوسط ألمانيا، مضيفة أن شتاين دُفن بناء على رغبته خلال مراسم حضرها أقرب أصدقائه في هانوفر. ولم يترك شتاين عائلة وراءه.

وذكرت المؤسسة أن شتاين كان يعاني من مرض الشلل الرعاش "باركنسون"، لكن وفاته اعتبرت مع ذلك مفاجئة.

ونشر شتاين، بطاقاته البريدية الأولى عام 1982، وتبع ذلك كتبه الأولى عام 1984، وكان أسلوبه، الذي يتميز بأعين منتفخة وشخصيات متضخمة الأنف، معروفًا خارج حدود ألمانيا.

وطوال مسيرته المهنية التي استمرت 40 عاما، زينت رسومات علامة شتاين التجارية للفئران والقطط والكلاب والبطريق ملايين البطاقات البريدية والكتب والمجلات في جميع أنحاء أوروبا.

وقال شتاين في مقابلة أجريت معه في عام 2009: "أريد أن أمنح الناس بعض المرح، وأن أسري عنهم وأن أمنحهم لحظات جميلة في الأوقات السيئة أو في الأوقات الجيدة".

ووُلد شتاين، الذي كان أيضا مصورا شغوفا، في هانوفر في 26 ديسمبر 1946. وأثناء دراسته في برلين، بدأ شتاين العمل كمصور فوتوغرافي مستقل ومصمم إعلانات للصحف.

وقبل فترة وجيزة من امتحاناته، ترك شتاين التعليم ليصبح صحفيا متفرغا وركز بالكامل على رسمه منذ سبعينيات القرن الماضي فصاعدا.