شركات مطورة للقاحات كورونا تُعد تعهدا بالالتزام بمعايير الأمان

الهند ثالث دولة تكسر حاجز 4 ملايين إصابة بالفيروس.. وأنقرة تتحول لبؤرة لتفشى الوباء.. والرئيس الألمانى: هناك ضوء فى نهاية النفق

ذكرت صحیفة «وول ستریت جورنال» الأمريكية، أمس، أن عددا من الشركات المطورة للقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفیدــ19»، ومنها فایزر وجونسون اند جونسون ومودرنا، تعتزم إصدار تعهد عام بعدم السعى للحصول على موافقة الحكومات على منتجاتها قبل أن يثبت أنها آمنة وفعالة.

وأضافت الصحیفة فى تقرير لها نقلا عن شخصین مطلعین على الأمر أن التعهد قد یصدر قریبا ربما هذا الأسبوع. ویأتى هذا وسط قلق متزاید من أن تؤثر ضغوط سیاسیة قبل الانتخابات الأمريكیة فى الثالث من نوفمبر المقبل على سلامة وفعالیة أى لقاح محتمل لهذا المرض الذى یصیب الجهاز التنفسى، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت السكرتیرة الصحفیة بالبیت الأبیض كیلى ماكینانى، الخمیس الماضى، إنه رغم الأهمیة الكبرى التى یولیها الرئیس الأمريكى دونالد ترامب لهذه المسألة، فإنه لا یوجد ضغط سیاسى على الجهة المعنیة بالتنظیم الصحى بالولایات المتحدة للموافقة سریعا على لقاح ما.

وشركات أسترازینیكا وفایزر ومودرنا من بین الشركات التى تتصدر سباق تطویر لقاحات للوقایة من كورونا أو الحد من شدته، إذ إن لقاحاتها فى المراحل الأخیرة من التجارب السریریة.

إلى ذلك، أصبحت الهند ثالث بلد على مستوى العالم يتخطى عتبة أربعة ملايين إصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل، إذ كشفت بيانات لوزارة الصحة الاتحادية أنها سجلت 86432 إصابة جديدة بالفيروس أمس، وهو رقم قياسى جديد للإصابات اليومية على مستوى العالم.

كما زادت حصيلة الوفيات بكورونا فى الهند بأكثر من ألف لتصل إلى 69561 شخصا. وزادت الإصابات فى أنحاء البلد بما فى ذلك العاصمة نيودلهى وولايتا كارناتاكا ومهاراشترا الكبيرتان.

وتأتى القفزة فى حالات الإصابة بعد 13 يوما فقط من وصول الهند إلى ثلاثة ملايين حالة، فى تسارع حاد للإصابات مقارنة مع مدة تتجاوز 100 يوم قبل تسجيل المليون حالة السابقة.

وتسجل الهند أكبر حصيلة يومية فى حالات الإصابة بكورونا منذ نحو شهر، إذ تسعى حكومتها لفتح الأنشطة التجارية لإنعاش اقتصاد يعانى من انكماش حاد.

وفى برلين، أعرب الرئيس الألمانى فرانكــفالتر شتاينماير عن تفاؤله إزاء فرص احتواء فيروس كورونا

وقال شتاينماير فى تصريحات لصحف شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية الصادرة أمس: «أجد التقارير عن أبحاث واعدة للقاحات مشجعة للغاية... هناك ضوء فى نهاية النفق ــ لكننا لا نعرف طول المسافة إلى هناك، لذلك لا ينبغى التراخى فى بذل الجهد والانضباط الآن...لقد سيطرنا على حالة الطوارئ الخاصة بكورونا، والآن لن نفشل فى العودة إلى الوضع الطبيعى الجديد المراعى للجائحة».

وذكر شتاينماير أن ضغوط الناس حقيقية، معربا عن تفهمه لتزايد المخاوف، لكنه حذر من تحول «الإجهاد من قيود كورونا إلى عدم مبالاة، مستبعدا فرض قيود موسعة على الحياة العامة من جديد.

وفى أنقرة، يقول أطباء فى العاصمة التركية إن الزيادات الكبيرة فى إصابات كورونا تزيد الضغط على المستشفيات لأقصى حد وإن السلطات التركية بحاجة إلى فرض إغلاق جديد للسيطرة على الفيروس.

وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضى أن المدينة باتت فى الوقت الراهن بؤرة التفشى لكورونا فى تركيا، وعلى الرغم من نفى السلطات فى العلن عزمها فرض الإغلاق، يقول مسئولون أتراك سرا إنه قد تكون هناك حاجة إلى فرض إجراءات جديدة فى وقت قريب.

وقال مسئولان لوكالة رويترز إن الإصابات فى أنقرة تتزايد بوتيرة تسبق التوقعات وإن الإجراءات الحالية بما فى ذلك استخدام الكمامات وتطبيق استرشادات التباعد الاجتماعى لا تحقق النتائج المرجوة.

وقال مسئول تحدث طالبا عدم نشر اسمه «الحالات اليومية مرتفعة بما فيه الكفاية للشعور بعدم الارتياح الآن، وقد بدأ الجميع يرون حالات جديدة يومية فى دوائرهم المقربة».

وأضاف المسئول «إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جديدة، فستزداد على ما يبدو صعوبة منع حدوث مشاكل جديدة»، مشيرا إلى أن من الممكن اتخاذ بعض الخطوات «فى نطاق المدينة».