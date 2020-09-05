تشييع جنازة الدكتور يوسف والي في مسقط رأسه بالفيوم

شيع المئات من أهالي محافظة الفيوم، اليوم السبت، جثمان الراحل الدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق، إلى مثواة الأخير بمقابر العائلة في مسقط رأسه بقرية النزلة بمركز الشواشنة بالفيوم.

وخرجت الجنازة من منزله بمنطقة العجوزة بالجيزة، وتم تشبييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في مسقط رأسه بقرية النزلة، حيث شارك في تشييع الجنازة عدد من أعضاء مجلس النواب، والعديد من الأهل والأصدقاء وسط حالة من الحزن بينهم.

وكان والي قد توفي صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز 89 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وولد والي عام 1931 وتخرج في كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1951، وحصل على الدكتوراة عام 1958 من الجامعة نفسها، وعمل أستاذ بساتين بكلية الزراعة، ثم مستشار الحكومة الليبية عام 1962، ومستشار علمي للقوات المسلحة المصرية عام 1968.

وفي عام 1971 أصبح نائبًا لرئيس الوزراء لقطاع الزراعة، وفي أغسطس 1982 وزيرًا للزراعة ،بعد تولي أحمد نظيف رئاسة الوزراء في 9 يوليو 2004.

وأصبح عضواً في مجلس الشعب عن دائرة أبشواي، محافظة الفيوم منذ يناير 1984، وكان نائب لرئيس الحزب الوطني للشؤون الداخلية، وأمين عام الحزب من 1985 حتى 2002.