آلاف النساء تتظاهر في بيلاروس ضد الرئيس لوكاشينكو

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تظاهرت آلاف النساء مجددا في بيلاروس ضد رئيس الدولة المثير للجدل ألكسندر لوكاشينكو.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي النساء وهن يتظاهرن في شوارع المدينة ويلوحن بالأعلام التي تحمل الألوان البيضاء والحمراء والبيضاء.

وقالت تقارير إن عدد المتظاهرات وصل إلى ما لا يقل عن 5 آلاف امرأة.

وحمل الكثير منهن الزهور وشكلوا سلاسل بشرية.

وأفادت التقارير بأن الشرطة راقبت المظاهرة في البداية ولم يعلن عن اعتقال أحد خلال المظاهرة التي أطلق عليها "مسيرة النساء" التي شكلتها المعارضة.

ونظمت مظاهرات نسائية في مدن أخرى، اليوم السبت، في الجمهورية السوفيتية السابقة بيلاروس.