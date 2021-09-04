نقيب أطباء كفر الشيخ عن الطبيب فاقد البصر: حالته كانت تحتاج لطبيب نفسي

علق عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء بمحافظة كفر الشيخ، على الأزمة التي تعرض لها الدكتور محمود سامي الذي فقد بصره منتصف العام الماضي خلال عمله بإحدى مستشفيات عزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، إنّ الأطباء منذ بداية جائحة كورونا يبذلون جهدًا ضخمًا، وأن محافظة كفر الشيخ قدمت نحو 20 شهيدًا من الأطباء.

وأضاف أن هناك طبيبين توفيا يوم السبت جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وعاد بالحديث مجددًا إلى أزمة الدكتور سامي الأخيرة، موضحًا أن منشوره الأخير عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» هز المشاعر ودفع النقابة للتحرك، وتم في اليوم ذاته، زيارته برفقة وفد من النقابة في الشقة التي يقطنها ولاحظ حينها أنه بحاجة حينها إلى طبيب نفسي.

وأوضح أن النقابة وقفت مع «سامي» نحو ثلاثة أشهر حتى استقرت الأمور معه، وبعدها قصرت النقابة وانقطعت قائلًا: «اتلهينا في الجائحة ونسينا محمود شوية».

ولفت إلى أن الدكتور سامي، تم تعيينه في صندوق المخاطر بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تكريم الدكتور سامي.

واختتم قائلًا: «ما حدث للدكتور سامي وسبب له فقد بصره من البداية كان نتيجة الإجهاد طيلة أسبوع كامل لم ينم فيه، حيث أنّ محمود يضرب مثالا في الصبر، وكان مشهودًا له بالتميز والكفاءة وحب العمل».