قرر قاضي المعارضات الجزئي بمحكمة جنح الجمرك في الإسكندرية، اليوم الأحد، تجديد حبس 2 من مسئولي إدارة الإعلانات بحي الجمرك، 15 يومًا إضافيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بإهدار 4.5 مليون جنيه، مع استمرار تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة.

وكانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ بعد إحالتهما إليها؛ عقب انتهاء أعمال اللجنة "الأمنية – الإدارية"، المشكلة لحصر مديونيات الوكالات الإعلانية القومية، والخاصة بنطاق حي الجمرك، خلال الفترة من 2013 إلى 2019، وطلبت تحريات المباحث، وأوراق ومستندات الواقعة.

ويُذكر أن محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، سبق وكلف رؤساء الأحياء، بإحالة أي مسئول لإدارات الإعلانات بنطاق أحيائهم، يثبت تورطه بارتكاب مخالفات أو تسببه في إهدار المال العام إلى النيابة العامة، وفقًا لبيان صدرَ عن المحافظة.