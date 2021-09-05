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تباينت أسعار صرف العملات بالبنوك المصرية، فى بداية تعاملات اليوم الأحد، حيث استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري عند 15.65 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف اليورو ليسجل 18.53 جنيه للشراء و18.65 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني نحو 21.57 جنيه للشراء و21.71 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، واستقر الدينار الكويتي ليسجل 51.96 جنيه للشراء و52.42 جنيه للبيع.

وفي تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، فيما ارتفع سعر صرف اليورو 5 قروش ليسجل 18.54 جنيه للشراء، وبنحو 10 قروش لسعر البيع ليسجل 18.73 جنيه، كما زاد الجنيه الإسترليني 8 قروش ليسجل 21.59 جنيه للشراء، وبنحو 18 قرشا لسعر البيع ليسجل 21.85 جنيه.

واستقر الريال السعودي عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، واستقر سعر الدينار الكويتي ليسجل 49.32 جنيه للشراء، وارتفع سعر البيع ليسجل 52.35 جنيه.

ووفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، فيما ارتفع سعر صرف اليورو 5 قروش ليسجل 18.54 جنيه للشراء، وبنحو 10 قروش لسعر البيع ليسجل 18.73 جنيه، كما زاد الجنيه الإسترليني 8 قروش ليسجل 21.59 جنيه للشراء، وبنحو 18 قرشا لسعر البيع ليسجل 21.85 جنيه.

واستقر الريال السعودي عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، واستقر سعر الدينار الكويتي ليسجل 49.32 جنيه للشراء، وارتفع سعر البيع قرشا ليسجل 52.35 جنيه.