التموين: نصرف 28 سلعة مدعمة لـ64 مليون مواطن شهريا

قال الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن تنقية بيانات مستحقي الدعم التمويني يندرج في إطار تحرك الدولة نحو التحول الرقمي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" على شاشة "dmc"، مساء السبت، أن قواعد البيانات يجب أن تكون بدقة عالية، بالنظر إلى الأهمية الكبيرة لهذا الملف الاقتصادي الحيوي.

وأشار إلى أن تقديم الدعم يكون وفقًا الإنفاق، والاستهلاك، والحيازة، والملكية وغيرها من المعايير، لافتًا إلى أن الوزارة تصرف 28 سلعة بشكل شهري لمستحقي الدعم البالغ عددهم 64 مليون مواطن بنحو 21 مليون بطاقة.

وأوضح العشماوي، أن تحقيق الاستقرار الرقمي فرض الحاجة إلى وجود قواعد بيانات مُدققة، وأن يساهم المواطن في تدقيق هذه البيانات عبر تحديثها.

ولفت إلى أن عملية تصفية وتنقية البطاقات مستمرة، باعتبار أن هناك تغييرات مستمرة على المعايير (سالفة الذكر)، مؤكدًا أن هذه التغييرات قد تُخرج المواطن من المنظومة.