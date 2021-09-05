 بنك إنجلترا يلغي سياسة عودة الموظفين للعمل من المكتب مرة واحدة في الأسبوع - بوابة الشروق
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بنك إنجلترا يلغي سياسة عودة الموظفين للعمل من المكتب مرة واحدة في الأسبوع

بنك انجلترا
بنك انجلترا
د ب أ
نشر في: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 9:43 م | آخر تحديث: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 9:43 م
قرر بنك انجلترا إلغاء سياسة تشجيع موظفي البنك على العودة إلى المكتب على الأقل مرة واحدة في الأسبوع، حسبما أفاد مصدر مطلع.

وفي يوليو، أعلنت جوانا بليس الرئيس التنفيذي لبنك انجلترا وهو البنك المركزي للمملكة المتحدة أن البنك سيطرح برنامجا تجريبيا للعودة إلى العمل من المكتب يشجع على عمل فرق بشكل منتظم من المكتب. وكان من المقرر أن تبدأ العودة في سبتمبر من أجل السماح للمزيد من العاملين بتلقي التطعيم ولاكمال العطلات الصيفية.

إلا أن البنك المركزي أبلغ العاملين إنه لم يعد يتوقع عودتهم للعمل من المكتب وأن بإمكانهم اختيار العودة على أساس طوعي، وذلك حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن المصدر المطلع الذي طلب عدم الكشف عن هويته وهو يناقش سياسة داخلية خاصة بالبنك.

وأضاف المصدر أن البنك قرر تخفيف سياسة العودة إلى المكتب بسبب الزيادة الأخيرة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

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