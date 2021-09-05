استئناف الرحلات الجوية الداخلية في أفغانستان من كابول

أفادت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الأحد، بأنه تم استئناف الرحلات الداخلية من مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول، وذلك بعد توقف الرحلات الداخلية والدولية لأكثر من عشرين يوما منذ سيطرة (طالبان).



وذكرت الوكالة أنه تم تسيير أول رحلة داخلية من كابول إلى مدينة مزار الشريف الشمالية، أمس السبت.



وقالت شركة الطيران المحلية (الخطوط الجوية الأفغانية دي أريان) إن رحلتين محليتين أخريين من كابول تم تسييرهما اليوم إلى إقليمي هيرات وقندهار، كما هبطت أيضا ثلاث رحلات جوية دولية من قطر والمملكة العربية السعودية والبحرين تحمل كوادر فنية ومساعدات إنسانية في مطار حامد كرزاي الدولي خلال الأيام الأربعة الماضية.



وتكثفت جهود تفعيل مطار حامد كرزاي الدولي بعد أن طلبت أفغانستان من قطر وتركيا إرسال فريقها الفني لتجهيز المطار للرحلات الداخلية والدولية.