واتساب قد يختفى من ملايين الهواتف

أكد مطورو «واتساب» أن التطبيق قد يتوقف عن العمل على مجموعة من الهواتف الذكية فى أول نوفمبر المقبل، ما يحرم ملايين المستخدمين من رؤية رسائل أصدقائهم، وفقا لصحيفة الاتحاد الإماراتية.



ووفقا صحيفة «ذا صن» البريطانية، لن يدعم التطبيق مجموعة من طرازات الهواتف الذكية القديمة، العاملة بنظام «آندرويد» و«آى أو إس»، إذ سيتوقف عن الهواتف ذات الإصدار «4.0.4» من «آندرويد» وما قبله، إذ لم تعد متوافقة مع متطلبات التطبيق، كما ينطبق الإجراء ذاته على الأجهزة العاملة بنظام iOS9 وما سبقه.



وأطلق «واتساب» خدمة تسمح بنقل سجلات المحادثات بين الهواتف تبدأ مرحلتها الأولى خلال أسابيع، فيما تغطى المرحلة الثانية جميع عمليات النقل بين هواتف النظامين.