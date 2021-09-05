مصرع طفل غرقا في ترعة بإحدى قرى الدقهلية

لقى طالب مصرعه غرقًا بمياه ترعة أم ياسين في قرية أبو القراميط مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بعدما انزلقت قدماه بمياه الترعة أثناء قيامة بتشغيل ماكينة الري المثبتة على شاطئ الترعة.



وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول "يسري علي أحمد علي" 15 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، ومقيم بقرية أبو قراميط دائرة المركز جثة هامدة إدعاء حادث غرق.



وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين إلى المستشفي، وبالفحص وسؤال والده، أقر بأنه أثناء قيام نجله بتشغيل ماكينة الري خاصته والمتواجدة على شاطئ ترعة أم ياسين انزلقت قدماه وسقط بمياه الترعة، ولعدم إجادته السباحة توفي غرقًا، وقام بانتشاله بمساعدة الأهالي ونقله إلى المستشفى ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.



وورد تقرير مفتش الصحة للمتوفي يفيد بعدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8512 لسنة 2021 إداري مركز السنبلاوين، وجاري العرض على النيابة العامة