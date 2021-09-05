 الشرطة الأمريكية: مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بفلوريدا.. واعتقال منفذ الحادث - بوابة الشروق
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الشرطة الأمريكية: مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بفلوريدا.. واعتقال منفذ الحادث

أ ش أ
نشر في: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 7:46 م | آخر تحديث: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 7:46 م

أفادت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، بمقتل 4 أشخاص في إطلاق نار في مدينة ليكلاند بولاية فلوريدا.

وأوضحت الشرطة، حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية، أنه تم إلقاء القبض على منفذ الحادث، مشيرة إلى أنه كان يرتدي سترة واقية من الرصاص قرب منزل ملغم.

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