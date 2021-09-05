الأكثر قراءة
النهر الأخضر.. ما تريد معرفته عن جنة العاصمة الإدارية الجديدة
الإسكان تعتذر عن غرق القاهرة الجديدة بمياه الصرف: الحادثة سببها سوء حظ
الأهلي يبدأ التحرك ضد إبراهيم عيسى
أمن المنوفية يكشف تفاصيل فيديو واقعة سحل سيدة أمام إحدى قاعات الأفراح
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد مقترح إلغاء كأس مصر للموسم الحالي؟
أؤيد
أعارض
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أفادت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، بمقتل 4 أشخاص في إطلاق نار في مدينة ليكلاند بولاية فلوريدا.
وأوضحت الشرطة، حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية، أنه تم إلقاء القبض على منفذ الحادث، مشيرة إلى أنه كان يرتدي سترة واقية من الرصاص قرب منزل ملغم.