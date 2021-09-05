أفادت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، بمقتل 4 أشخاص في إطلاق نار في مدينة ليكلاند بولاية فلوريدا.

وأوضحت الشرطة، حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية، أنه تم إلقاء القبض على منفذ الحادث، مشيرة إلى أنه كان يرتدي سترة واقية من الرصاص قرب منزل ملغم.