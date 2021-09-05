طالبان تأمر بحبس المسؤولين عن إطلاق النار في الهواء وتجريدهم من السلاح

اتخذت حركة طالبان، إجراءات جديدة لتفادي إطلاق عناصرها عيارات نارية في الهواء خلال احتفالات، على خلفية سقوط قتلى في العاصمة الأفغانية كابول مؤخرا.

وذكرت "طالبان" في بيان اليوم الأحد أنها أصدرت توجيهات إلى كل المسؤولين العسكريين وقادة الوحدات العسكرية والمسؤولين المعنيين في العاصمة كابول والولايات الأخرى بإلقاء القبض فورا كل من أطلق عيارات نارية في الهواء، أينما ومتى كان ذلك، وتجريده من السلاح، بالإضافة إلى إخراج المتورطين في هذه القضايا من المدن، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأشارت الحركة إلى أن الشرطة وأجهزة المخابرات تلقت تعليمات باتخاذ "إجراءات فورية وحازمة لتحديد هؤلاء الناس وملاحقتهم".

ويأتي ذلك على خلفية ورود أنباء عن سقوط قتلى وجرحى جراء إطلاق عناصر لـ"طالبان" النار في الهواء في كابل احتفالا بتقارير عن سقوط ولاية بنجشير في قبضة الحركة في وقت سابق من الأسبوع الجاي.

وأودت تلك الأحداث في كابول، حسب بعض التقارير، بأرواح ما يصل إلى 70 شخصا.