وزير الإعلام اليمني يدين اعتداءات مليشيا الحوثي بمديرية رحبه في مأرب

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، بأشد العبارات، ما تقوم به مليشيا الحوثي المدعومة من إيران من أعمال انتقامية وجرائم مروعة بحق المدنيين في مديرية رحبه بمحافظة مأرب.

وأوضح في تصريح اليوم الأحد، أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن مليشيا الحوثي تقصف عشوائيا القرى والمنازل ومخيمات النزوح في مديرية رحبة بالأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، بهدف الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا‏، مشيرا إلى أن الجرائم والانتهاكات المروعة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بشكل يومي في المديرية وباقي مديريات محافظة مأرب ويذهب ضحيتها المدنيون الأبرياء والقاطنون في مخيمات النزوح، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني‏.

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة هذه الجرائم والانتهاكات، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف استهدافها المتعمد للمدنيين، وملاحقة المتورطين في تلك الجرائم من قيادات وعناصر المليشيا وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب".