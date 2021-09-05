تايلاند تسجل 15 ألفا و452 حالة إصابة جديدة بكورونا و224 حالة وفاة

سجلت تايلاند اليوم الأحد 15 ألفا و452 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و224 حالة وفاة، طبقا لما ذكرته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم.

وخرج 18 ألفا و257 مريضا من المستشفيات أمس الأول الجمعة، بعد تعافيهم من فيروس كورونا، أي أكثر 18% من عدد حالات الإصابة الجديدة.

ويتراجع عدد الحالات النشطة في تايلاند يوميا، على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة، 14 ألفا و956 حالة بين السكان المحليين و468 حالة بين نزلاء السجون و28 قادمة من الخارج.

ومنذ الأول من أبريل الماضي، عندما بدأت الموجة الثالثة لفيروس كورونا، عالجت تايلاند مليونا و251 ألفا و671 مريضا، تعافى منهم مليونا و88 ألفا و148.

ومنذ بدء الجائحة أوائل العام الماضي، سجلت البلاد مليونا و280 ألفا و534 حالة إصابة، تعافى منهم تماما مليونا و115 ألفا و793 حتى الآن.

وسجلت البلاد 224 حالة وفاة أخرى، لتبلغ حصيلة الوفيات 12 ألفا و761 حالة، خلال الموجة الثالثة و12 ألفا و855 منذ بدء الجائحة.