محافظ جنوب سيناء يوجه بتطوير المنطقة المحيطة بمدرسة المرور بشرم الشيخ

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه جرى الانتهاء من تركيب أعمدة إنارة ليلية على طول الطريق الدائري بمدينة شرم الشيخ، وأيضًا إنارة مخارج ومداخل كوبري شرم الشيخ / دهب والمحاور المرورية المرتبطة به.

وقال المحافظ إنه جاري العمل على قدم وساق للانتهاء من كوبري شرم الشيخ / دهب، الجاري تنفيذه بتعليمات من الرئيس السيسي.

جاء ذلك اليوم الأحد خلال الجولات الميدانية التي قام بها محافظ جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ، للوقوف على مراحل تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها، والتي منها كوبري شرم الشيخ / دهب، يرافقه اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء عبد الفتاح حلمي، مفوض المحافظ للإعلام، ومدير إدارة مرور جنوب سيناء، ومندوب الشركة العربية العالمية للبصريات، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية وزارة الدفاع.

وأوضح المحافظ أن كوبري شرم الشيخ / دهب أحد الكباري الهامة، وجرى تنفيذه ضمن أعمال تطوير الطريق الدائري، بعد تزويده بأعمدة إنارة ليلية.

وأعطى المحافظ إشارة البدء لتطوير المنطقة، وإنشاء لاندسكيب للمنطقة المحيطة بمدرسة المرور، والبدء في أعمال تطوير محطة تموين السيارات بالقرب من كمين شرم الشيخ / دهب وتحويلها إلى محطة متعددة الأغراض لتموين السيارات بالغاز الطبيعي وشحن السيارات بالكهرباء.

كما طالب مندوب الشركة العربية العالمية للبصريات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بضم المنطقة لمنظومة المراقبة الأمنية بالكاميرات بشرم الشيخ .

ووجه محافظ جنوب سيناء رئيس مدينة شرم الشيخ بضرورة إظهار الهوية البصرية للبصرية، لكون المنطقة حيوية ومنطقة مرور للزائرين المتجهين من شرم الشيخ إلي مدينة دهب والعكس مع الاهتمام بتجميل المنطقة.