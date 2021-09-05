نيوزيلندا تسجل 20 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات في نيوزيلندا، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية، اليوم الأحد، أن جميع الحالات الجديدة كانت في "أوكلاند"، أكبر مدن نيوزيلندا ومركز تفشي المرض، مضيفا أن أعداد الإصابات اليومية تراجعت خلال الأسبوع الماضي، وتبلغ الآن 801 إصابة.

ومن المقرر أن تراجع الحكومة في نيوزيلندا القيود المتبقية على مستوى البلاد غد الإثنين، وستظل أوكلاند في حالة إغلاق كامل حتى 13 سبتمبر المقبل على الأقل.

وكانت نيوزيلندا، التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة قد سجلت 3412 إصابة مؤكدة بكورونا، و27 حالة وفاة.

يذكر أن أوكلاند التي يقطنها نحو 1.7 مليون نسمة تخضع لإغلاق صارم منذ بدء تفشي الوباء في منتصف شهر أغسطس الماضي. وتم تخفيف القيود بعد ذلك في باقي أنحاء نيوزيلندا، لكن المدارس والمكاتب والمطاعم وجميع الأماكن العامة لا تزال مغلقة.