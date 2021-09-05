الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن مبادرات وإنجازات صندوق تحيا مصر

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شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا يرصد عن مبادرات وإنجازات صندوق تحيا مصر، خلال الـ7 سنوات الماضية.

ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأحد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية وذلك في إطار احتفالية "أبواب الخير".

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن احتفالية أبواب الخير، التي ينظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف حوالي 5 ملايين مواطن في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.