قال الفنان محمد أنور، إنه يشعر بالرعب منذ يومين بعد قراءته للأخبار الخاصة بالقبض على «سمكري البني آدمين»، لافتًا إلى أنه لم يعلم أن الأمور قد تطور إلى إلقاء القبض عليه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن أحد أصدقائه رشح لهم التعامل مع هذا الشخص، مشيرًا إلى أنه كان خائفًا بعد مقاطع الفيديو التي نشرها على حسابه.

ووصف الفيديوهات التي وضعها على حسابه بأنها «مرعبة» وخاصة أن الفنانين الموجودون فيها كانوا يصرخون والبعض يلطم على وجهه، منوهًا إلى أنه كان يخاف من «طقطقة» أصابعه منذ الصغر.

وأشار إلى أن «سمكري البني آدمين» توجه إلى المكان الذي اجتمع فيه مع أصدقائه ثم بدأ بطقطقة عظامهم، متابعًا: «طرقع 7 من أصحابي عشان يطمن قلبي، وحسيت إنه أمر عادي ولم أتعرض لأي مشكلة بعد الطقطقة».

ونوه إلى أنه بدأ الشعور بالوجع بسبب الخوف بعد انتشار الأخبار الخاصة بالمضاعفات التي حدثت لبعض الفنانين كالمطربة ساندي، قائلًا إنه يخشى من التعرض لأية مضاعفات مستقبلية.

ولفت إلى أنه لم يشعر باختلاف بعد علاج «الطقطقة» وخاصة أن المعالج أخبره بأنه يعاني من اعوجاج في بعض المناطق، مؤكدًا أن من حوله أكدوا له تحسن الأمور؛ بسبب ما أرجعه إلى «الإيحاء».

وقررت النيابة العامة حبس يوسف خيري، المعروف إعلاميًا باسم «سمكري البني آدمين»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة تزوير بطاقة الرقم القومي وشهادة التخرج الجامعية الخاصة به.

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المتهم مساء الخميس، وأغلقت مركزه الخاص بعدما تبين أنه ليس خريج كلية العلاج الطبيعي، وأن المركز يعمل بدون ترخيص.