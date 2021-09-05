 محمد صلاح وشريف يقودان تشكيل منتخب مصر أمام الجابون - بوابة الشروق
الأحد 5 سبتمبر 2021 7:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح إلغاء كأس مصر للموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

محمد صلاح وشريف يقودان تشكيل منتخب مصر أمام الجابون

محمد جلال
نشر في: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 7:36 م | آخر تحديث: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 7:36 م

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تشكيل منتخبنا لخوض مباراته أمام منتخب الجابون ضمن منافسات الجولة الثانية  للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر

ويضم تشكيل المنتخب كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش"- أحمد توفيق - أيمن أشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "افشه" -عمر جابر – محمدصلاح.

في الهجوم: محمد شريف.

ويجلس علي دكة البدلاء الهاني سليمان -محمد ابوجبل - علي جبر - احمد ابوالفتوح - باهر المحمدي - طارق حامد   -مصطفي فتحي -مصطفي محمد - احمد حسن كوكا - احمد سيد زيزو - عبدالله السعيد- صلاح محسن.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك