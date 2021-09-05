محمد صلاح وشريف يقودان تشكيل منتخب مصر أمام الجابون

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تشكيل منتخبنا لخوض مباراته أمام منتخب الجابون ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر
ويضم تشكيل المنتخب كل من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش"- أحمد توفيق - أيمن أشرف.
خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "افشه" -عمر جابر – محمدصلاح.
في الهجوم: محمد شريف.
ويجلس علي دكة البدلاء الهاني سليمان -محمد ابوجبل - علي جبر - احمد ابوالفتوح - باهر المحمدي - طارق حامد -مصطفي فتحي -مصطفي محمد - احمد حسن كوكا - احمد سيد زيزو - عبدالله السعيد- صلاح محسن.