الصحة: ضخ 300 ألف جرعة لقاح سينوفاك يوميا بدءا من 8 سبتمبر

أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن ضخ 300 ألف جرعة لقاح «فاكسيرا - سينوفاك» يوميا بدءا من 8 سبتمبر، لافتًا إلى أنه من الممكن مضاعفة الإنتاج إذا كان هناك إقبال على اللقاحات.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، أن الوزارة انتهت من تخصيص مواعيد لكل المسجلين للحصول على لقاح كورونا لأغراض السفر، موضحًا أنها أرسلت رسائل لكل المواطنين الذين سجلوا على الموقع ولم يتلقوا رسائل في الماضي.

وأشار إلى أن مصر استقبلت مليون جرعة من لقاح «سينوفارم» منذ يومين، فضلًا عن استقبال مليون جرعة من لقاح «سينوفاك» خلال أيام قليلة، قائلًا إنها استقبلت جرعات من لقاح «جونسون أند جونسون» أمس، ومن المقرر أن تستقبل جرعات لـ«مودرنا»، خلال نحو 4 أيام.

ولفت إلى أن مصر من المقرر أن تستقبل 3.2 مليون جرعة لقاح «فايزر» يوم 16 سبتمبر، متابعًا: «لدينا كميات كبيرة من اللقاحات، وعندما نفذت جرعة جونسون الأولى لم نتوقف عن تلقيح المواطنين».

وذكر أن الوزارة وزعت الجزء الأول من جرعات «جونسون أند جونسون» على المراكز، ومن المقرر أن توزع الجزء الثاني على المراكز يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدًا أن توريد اللقاحات لمصر عاد مرة أخرى بقوة.