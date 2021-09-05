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شاهد 12 صورة تشارك في التصفيات النهائية لمسابقة أطرف صورة في الحياة البرية

ياسمين سعد
نشر في: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 6:12 م | آخر تحديث: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 6:12 م

أعلنت "بي بي سي" عن القائمة النهائية لمسابقة أطرف الصور في الحياة البرية، التي قام بتأسيسها المصوران بول جوينسون، وتوم سولام، المصوران المهتمان بالتقاط صور تدعو الناس للحفاظ على البيئة.

وتهدف مسابقة أطرف الصور في الحياة البرية إلى الحفاظ على الحيوانات والبيئة بشكل جذاب وإيجابي، وذلك بالتعاون مع منظمة الحفاظ على الحياة البرية.

من المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز في المسابقة يوم 22 أكتوبر القادم، والتي سيحصل عليها الفائز في التقاط أكثر لقطة كوميدية لحيوان بري، وفيما يلي نعرض بعض الصور التي تم ترشيحها في التصفيات النهائية للمسابقة، من برأيك ستفوز؟.

 

 

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