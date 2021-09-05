 زعماء النمسا وصربيا يناقشان منع اللاجئين الأفغان من دخول الأراضي الأوروبية - بوابة الشروق
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زعماء النمسا وصربيا يناقشان منع اللاجئين الأفغان من دخول الأراضي الأوروبية

أ ش أ
نشر في: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 8:55 ص | آخر تحديث: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 8:55 ص

ذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم/ السبت/ أن زعماء النمسا وصربيا ناقشا مسألة منع اللاجئين الأفغان من دخول الأراضي الأوروبية.
وأضافت القناة أن المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، أكد أن على جيران أفغانستان قبول اللاجئين بدلاً من ذلك.
وأوضح المستشار أن "هذا هو سبب تواصلنا مع دول المنطقة".
من جانبه، شدد الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش على أن صربيا تلقت طلباً لاستيعاب 150 امرأة وفتاة من أحد نوادي كرة القدم ، وأن حكومته ستسمح بذلك.
يُشار إلى أن كورتس لطالما تبنى نهجاً صارماً تجاه قضايا الهجرة. وأكد مؤخراً أن النمسا لن تقبل أي مهاجرين من أفغانستان لأنها استقبلت عددًا "كبيراً بشكل غير متناسب" منذ عام 2015، عندما دخل مليون شخص إلى أوروبا.


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