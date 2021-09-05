الصندوق العالمي للطبيعة: غابات الأمازون تخسر 10 آلاف كيلومتر مربع سنويا

قال الصندوق العالمي للطبيعة إنه في الفترة بين أغسطس عام 2020 إلى يوليو عام 2021، خسرت غابات الأمازون 10 آلاف و476 كيلومترا مربعا.



وتم الإعلان عن تقدير الصندوق، المعتمد على بيانات من معهد أبحاث أمازون في مدينة بيليم البرازيلية، اليوم الأحد حيث تحتفل البلاد بيوم أمازون، تذكيرا بإقامة مقاطعة أمازون في عام 1850.



ويشهد إقليم أمازون أسوأ معدلات تدهور وحرائق غابات منذ سنوات.



إلى جانب ذلك، تعاني حاليا أجزاء كبيرة من البرازيل من نقص في المياه وجفاف.



وقال ديرك إيمبيرت خبير شؤون أمريكا الجنوبية في البرنامج العالمي للطبيعة-ألمانيا إنه "إذا فقدنا غابات الأمازون، سنخسر واحدا من أكبر مستودعات الكربون على هذا الكوكب"، في إشارة إلى نقطة التحول التي عندها تتحول المنطقة إلى صحراء .



ويتهم منتقدون الرئيس اليميني جايير بولسونارو الذي يشغل منصبه منذ أول يناير عام 2019، بخلق مناخ يشعر فيه المزارعون بتشجيع متزايد للاستيلاء على الأراضي للاستخدام في الزراعة.



وتمتد غابات الأمازون عبر تسع دول في أمريكا الجنوبية ويساوي امتدادها المسافة بين برلين إلى بغداد.



وشددت جماعات السكان الأصليين من أمريكا الجنوبية في المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة في مرسيليا على أن 80% من المنطقة يجب أن توضع تحت الحماية بحلول عام 2025. وهم يريدون أيضا إدارة المناطق المحمية الجديدة بأنفسهم.



وأظهرت دراسات علمية من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة مؤخرا أن جماعات السكان الأصليين هي أفضل حراس للغابات عند مكافحة الأضرار البيئية والتغير المناخي.