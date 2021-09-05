محكمة الجنايات تقضي بإعدام 3 إرهابيين لإدانتهم في قضية التخابر مع داعش ليبيا

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، بالإعدام شنقًا لـ3 إرهابيين ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 15 عامًا لـ4 آخرين، وذلك لإدانتهم بارتكاب جرائم الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي والتخابر معه.



أصدرت المحكمة قرارها اليوم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين أحمد.



كان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين (بينهم 4 ليبيين الجنسية) إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، ووقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.