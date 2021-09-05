مسؤول عسكري أمريكي: أفغانستان تتجه نحو الحرب الأهلية

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قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، إن أفغانستان يمكن أن تكون على حافة الانزلاق لحرب أهلية.

وأضاف ميلي، في حوار أمس السبت مع شبكة فوكس نيوز في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا: "تقديري العسكري هو أنه من المرجح أن تتطور الظروف لحرب أهلية".

وتابع: "لا أعلم إذا كانت طالبان ستتمكن من تعزيز سلطتها وترسيخ الحكم".

وحذر من أن مثل هذا التطور قد يدفع بدوره الجماعات الإرهابية لاستغلال فراغ السلطة في أفغانستان.

وأوضح أن الخوف هو أن يعيد تنظيم القاعدة نفسه وأن يوسع متطرفو تنظيم داعش من نفوذهم، أو أن ينتشر عدد آخر كبير من الجماعات الإرهابية.

وقال: "يمكن رؤية ظهور جديد للإرهاب من تلك المنطقة العامة خلال 12 أو 24 أو 36 شهرا، ونحن سوف نراقب ذلك".

ويذكر أن انسحاب آخر الجنود الأمريكيين من مطار كابول الأسبوع الماضي مثل نهاية المهمة العسكرية لأمريكا وحلفائها في أفغانستان بعد نحو 20 عاما.