محافظ سوهاج: تسليم 22 موقعا لإنشاء عمارات سكنية بقرى «حياة كريمة»

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، تسليم 22 موقعًا تمهيدًا للبدء في إنشاء عمارات سكنية بقرى المراكز الـ7 المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، من خلال اللجنة المشكلة التي ضمت مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومنسق وحدة "حياة كريمة" بالمحافظة، ومسئولي الوحدات المحلية، والمساحة.



وأوضح الفقي تسليم 7 مواقع في مركز دار السلام، بنطاق مجالس قروي أولاد يحيي، والسلام، وفي مركز البلينا تم تسليم 4 مواقع بقرى بني حميل، والعرابة، وبرديس، مشيرا إلى تسليم 3 مواقع في مركز جرجا بقرى "العوامر بحري، والمجابرة، وبيت داود"، وتسليم موقع بمركز المنشاة بقرية الزوك الغربية، بالإضافة إلى تسليم 3 مواقع بمركز ساقلتة بقرية الجلاوية، وتسليم 3 مواقع بمركز المراغة بقرى "البطاخ، والغريزات"، وكذلك تسليم موقع بمركز طما بقرية أم دومة.