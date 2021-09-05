وزيرة الخارجية الليبية والمبعوث الأممي يبحثان مستجدات الأوضاع في ليبيا

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا يان كوبيش مستجدات الأوضاع في ليبيا، والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة، وصولا للاستحقاق الانتخابي القادم.



واستعراض الجانبان، خلال لقائهما اليوم الأحد بمقر وزارة الخارجية الليبية، حسب بيان للخارجية الليبية أوردته وكالة الأنباء الليبية، مخرجات الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا، والذي احتضنته الجزائر مؤخرا، حيث أبدى المبعوث الأممي كوبيش ترحيبه بالبيان الصادر في ختام هذا الاجتماع، ودعمه لما ورد في بيانه الختامي.



وتم خلال اللقاء مناقشة النتائج المشجعة، التي حققتها اجتماعات 5 + 5 في ظل الوقف الكامل لإطلاق النار، وإعادة افتتاح الطريق الساحلي الرابط بين المنطقتين الشرقية والغربية، والتقدم في مسألة تبادل المحتجزين.



كما تطرق اللقاء إلى مبادرة استقرار ليبيا، وسعي ليبيا لتنظيم ورئاسة مؤتمر دولي، أوائل أكتوبر المقبل، كأول مبادرة ليبية خالصة تهدف إلى وضع الآليات العملية الخاصة بتنفيذ مخرجات مؤتمري برلين (1) و (2) وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي القادم، والمقرر نهاية ديسمبر 2021.