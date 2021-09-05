الصحة العالمية تحذر: المدخن أكثر عرضة للإصابة والمعاناة من كورونا

تشير الأدلة بقوة إلى أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة والمعاناة من مرض كوفيدــ19 بنسبة تصل إلى 50%، بحسب ما صرحت به دكتور هيبى جودة، المسئولة بوحدة مكافحة التدخين بمنظمة الصحة العالمية.

وأوضحت دكتور جودة، أن هذا يعنى أن المدخنين هم أكثر عرضة لأعراض أسوأ، وأنهم أكثر عرضة لتدهور الحالات بما يستدعى دخولهم المستشفى، بل إلى وحدات العناية المركزة حيث يحتاجون إلى المساعدة بأجهزة التنفس الاصطناعى.

وحذرت من أنه، فى النهاية، من المرجح أن يلقى المدخنون حتفهم متأثرين بإصابتهم بمرض كوفيد ــ19 أكثر من أى شخص لم يدخن مطلقا، حيث إنه بشكل عام، من المعروف أن التبغ له الكثير من الأضرار التى تلحق بصحة الإنسان والتى تسبب أمراض القلب والسكرى وأمراض الرئة مثل أمراض الرئة المزمنة والسرطانات مثل سرطان الرئة، وفقا لموقع قناة العربية.

ولكن فيما يتعلق بالفوائد التى ينعم بها من يقوم بالإقلاع عن التدخين، قالت دكتور جودة تكاد تكون الفوائد، التى تعود على جسم الإنسان عند الإقلاع عن التدخين وتعاطى التبغ بشكل عام، فورية.

ففى غضون 20 دقيقة من آخر سيجارة تم تدخينها، يتحسن معدل ضربات القلب وضغط الدم. وفى غضون 12 ساعة، ستنخفض مستويات أول أكسيد الكربون فى الدم إلى المعدل الطبيعى.

وفى غضون أسبوعين إلى 12 أسبوعا، يمكن توقع تحسن وظائف الرئة والدورة الدموية.

وفى الواقع، فى غضون سنة إلى أربع سنوات من الإقلاع عن التدخين، ينخفض خطر التعرض للوفاة بنسبة 50%. لذا، فإن أفضل وقت للإقلاع هو الآن.