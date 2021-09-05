مقتل 3 من قوات شبه عسكرية وإصابة 15 آخرين في تفجير انتحاري جنوب غرب باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الأحد، وقوع تفجير انتحاري قرب نقطة تفتيش جنوب غرب البلاد؛ مما أسفر عن مقتل 3 من أفراد القوات شبه العسكرية على الأقل وإصابة 15 آخرين بجروح.

ونقلت صحيفة (دون) الباكستانية عن الضابط البارز في الشرطة أزهر أكرم قوله، إن انتحاريا سار باتجاه نقطة التفتيش التي تديرها قوات الحدود شبه العسكرية على طريق "كويتا ماستونج" على بعد حوالي 25 كيلومترا جنوب مدينة "كويتا" عاصمة إقليم "بلوشستان" وقام بتفجير ما كان بحوزته من عبوات ناسفة، مضيفا أنه تم العثور على أشلاء على مسافة من الموقع الأمني ​​بعد التفجير.

وأشار أكرم إلى أن بعض الجرحى يرقدون في حالات حرجة، مرجحا ارتفاع عدد القتلى.

ولم تعلن أي جهة أو جماعة مسؤوليتها عن هذا الهجوم على الفور.

وندد وزير داخلية بلوشستان ضياء الله لانجوف، بشدة بما وصفه بأنه هجوم على قوات الأمن وطلب من السلطات تقديم تقرير عن الانفجار.

وقال إن "القوات الأمنية قدمت تضحيات لا حصر لها في الحرب على الإرهاب"، مضيفا أن الحرب ستستمر حتى يتحقق السلام الشامل.